Mediaworld, offerte di giornata tutte per prodotti Apple: da iPhone 13 alle AirPods

Se da una parte Unieuro rinnova le Offerte Solo Online della settimana includendo tanti dispositivi d’informatica ed elettronica anche al 60% in meno, dall’altra Mediaworld aggiorna le offerte Solo per Oggi che, in questa giornata, sono dedicate a prodotti Apple come iPhone 13 ed AirPods di terza generazione, tutti a prezzi intriganti.

Partiamo proprio dall’iPhone 13, il quale viene venduto in molteplici colorazioni a 929 euro anziché 1.059 euro nel caso della variante da 256 GB. Al contempo, scende da 939 euro a 799 euro il modello da 128 GB, che però è in offerta nel contesto del volantino Black to School e quindi è destinato a rimanere a tale prezzo ancora per diversi giorni.

L’iPad Wi-Fi da 256 GB è invece in vendita online a 459 euro al posto di 559 euro, con pagamento effettuabile in 30 rate da 15,30 euro al mese. Segue l’Apple Watch S7 GPS da 45mm che passa dai 469 euro di listino a 409 euro, sempre con pagamento effettuabile in più mensilità Tasso Zero e consegna a domicilio gratuita.

Non può mancare dunque l’iMac con chip M1, 8 GB di RAM e SSD dalla capienza pari a 256 GB; in questo caso il prezzo cala da 1.719 euro a 1.399 euro. Chiudiamo la rassegna con gli auricolari True Wireless AirPods di terza generazione venduti a 179 euro e l’Apple HomePod Mini a 89 euro.

Come sempre, queste promozioni resteranno valide solamente fino alle 23:59 della giornata odierna, 30 agosto 2022, ed esclusivamente online sul sito della catena di distribuzione.

Contemporaneamente potrete trovare, sempre da Mediaworld, molti smart TV Samsung quasi a metà prezzo.