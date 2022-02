Mediaworld: offerte imperdibili fino questa sera su smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony

Dopo avere trattato in giornata gli sconti fino al 50% sulle alternative agli aspirapolvere Dyson, torniamo da Mediaworld per dare una rapida occhiata a quelli che sono i migliori prodotti in offerta nel contesto “Solo per Oggi”: ecco a voi due ottimi televisori 4K DVB-T2 Samsung e Sony in promozione.

Si parte dal modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU8070 Black 2021 disponibile a 749 Euro al posto di 1.049 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 37,45 Euro al mese secondo piano Findomestic. Il modello in questione si presenta con schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con refresh rate di 60Hz, compatibilità con le tecnologie video HLG, HDR e HDR10+, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, infine, è la piattaforma proprietaria Tizen.

Il colosso giapponese, invece, si presenta da Mediaworld con lo sconto sul Sony KD65X85J dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate pari a 100Hz e supporto alle tecnologie HDR10 / HLG / Dolby Vision, oltre al VRR e alla ALLM per il gaming, pensate per migliorare qualità e fluidità dell’immagine. Il sistema operativo in dotazione è, in questo caso, Google TV. Il prezzo? Si parla di 999 Euro, contro i 1.399 Euro di listino. Avvisiamo i lettori, però, che queste due offerte varranno solo con acquisto online e non in negozio, dove invece sarà possibile ritirare il prodotto.

Sempre presso la detta catena di distribuzione potrete trovare anche uno smart TV Samsung DVB-T2 sotto i 200 Euro.