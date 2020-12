MediaWorld, le offerte del giorno di Natale: TV 4K Sony e Galaxy S20 FE

Dopo aver annunciato l'iniziativa "Mega Sconti", MediaWorld torna a lanciare promozioni. Questa volta il tempo è più ristretto: la nota catena ha avviato delle offerte valide solamente per la giornata di Natale, ovvero oggi 25 dicembre 2020. Tra i prodotti in sconto, troviamo TV 4K Sony e Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, come potete vedere nella pagina ufficiale dedicata all'iniziativa "Solo per Oggi", ci sono diverse offerte relative ai prodotti più disparati. In ogni caso, di seguito riportiamo le principali promozioni attive a Natale 2020, ovvero quelle che sembrano "spiccare" di più tra gli sconti disponibili.

MediaWorld Solo per Oggi Natale 2020, da TV 4K Sony a Samsung Galaxy S20 FE

Sony KD65XH9096 : 1249 euro (in precedenza 1499 euro, risparmio di 250 euro);

: 1249 euro (in precedenza 1499 euro, risparmio di 250 euro); Xiaomi Redmi 9AT Grey TIM : 99,99 euro (al posto di 119,99 euro, sconto di 20 euro);

: 99,99 euro (al posto di 119,99 euro, sconto di 20 euro); HISENSE 65A7300F : 649 euro (in precedenza 699 euro, risparmio di 50 euro);

: 649 euro (in precedenza 699 euro, risparmio di 50 euro); Motorola Moto G9 Play : 149,99 euro (al posto di 229,99 euro, sconto di 80 euro);

: 149,99 euro (al posto di 229,99 euro, sconto di 80 euro); Samsung Galaxy S20 FE Cloud Navy Vodafone: 579 euro (in precedenza 669 euro, risparmio di 90 euro).

Insomma, anche oggi 25 dicembre 2020 MediaWorld ha lanciato diverse promozioni che potrebbero interessare un certo tipo di utente. Vi ricordiamo che queste offerte rimarranno attive per un tempo limitato, in quanto rientrano nell'iniziativa "Solo per Oggi".