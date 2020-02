Mediaworld, le offerte di oggi 12 Febbraio: in sconto anche iPhone 11

Come di consueto, Mediaworld ha annunciato le "offerte Solo per Oggi", che saranno attive fino alle 23:59 di oggi mercoledì 12 Febbraio. Nella lista sono presenti tanti prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui anche alcuni smartphone top di gamma, laptop e monitor.

L'iPhone 11 da 64 gigabyte nelle colorazioni (PRODUCT)RED e bianco può essere acquistato a 779 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'Honor 20 Lite a 189,99 Euro, per un risparmio di 40 Euro dai 299,99 Euro proposti in precedenza. In lista però troviamo anche l'Oppo Reno 2 ocean blue a 399 Euro. Non di secondaria importanza l'offerta su iPhone 11 Pro da 512 gigabyte, a 1479 Euro, 120 Euro in meno rispetto al prezzo di listino Apple.

Tra i televisori invece troviamo la Sony KD49XG9005 da 49 pollici ad 899 Euro, mentre il Samsung UE50RU7170UXZT passa a 374,99 Euro. In sconto è disponibile anche il Panasonic TX-65GX810E da 65 pollici a 949 Euro, mentre l'LG OLED 65E9PLA da 65 pollici passa a 2249 Euro.

Viene riproposta anche l'offerta sull'iMac 5K da 27 pollici del 2019, a 2419 Euro rispetto ai precedenti 2699 Euro.

Infine, Huawei Watch GT2 da 46mm viene scontato a 239,99 Euro, rispetto ai 279,99 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.