Mediaworld, le offerte di oggi 12 Maggio: sconti su smartphone e TV Sony e Samsung

Si rinnovano le offerte di oggi di Mediaworld. Fino alle 23:59 di oggi, 12 Maggio 2020, sarà possibile godere di un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica. In lista troviamo infatti smartphone, televisori, ma anche laptop.

Tra gli smartphone troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, nella variante con 128GB di storage a 239,99 Euro, in calo rispetto ai 299,99 Euro di listino. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni (Black e Green) e non è brandizzato.

Per quanto riguarda i televisori, invece, rispetto alla TV Mania che si è conclusa ieri l'offerta è chiaramente più ristretta, ma non mancano gli sconti interessanti. Il Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici QLED 4K è disponibile a 745 Euro, per un risparmio di 254 Euro visto che il prezzo proposto dal produttore è di 999 Euro. Il Sony KDL40WE665BAEP da 40 pollici a LED, invece, passa a 379 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino.

Tra i PC da gaming troviamo l'HP Omen con processore Intel Core i7-8700, hard disk da 1 terabyte, SSD da 256GB, 16 GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX2080 con 8GB dedicati a 1799 Euro, dai 2249 Euro precedenti. In sconto c'è anche il laptop HP Omen con CPU Intel Core i7, hard disk da 1 terabyte, SSD da 512GB e 32GB di RAM a 1899 Euro.