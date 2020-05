Mediaworld, è il giorno delle 'offerte stellari' per lo Star Wars Day

Solo per oggi 4 Maggio 2020, Mediaworld propone le "Offerte Stellari" a tema Star Wars. La catena di distribuzione propone un'ampia gamma di promozioni su film e merchandising legati alla saga cinematografica, ma anche su prodotti legati all'informatica ed elettronica.

Ad esempio il Galaxy S20 Ultra 5G può essere portato a casa a 1239 Euro, rispetto ai 1379 Euro di listino, mentre il Galaxy S10 da 128GB passa a 599 Euro. Huawei P30 Lite invece è disponibile a 279,99 Euro.

Tra i PC e prodotti legati alla smart home, il notebook da 14 pollici ASUS UX431FL-AN059T può essere acquistato ad 899 Euro, per un risparmio netto di 100 Euro, mentre il Lenovo Tablet E7 da 7 pollici WiFi Only viene scontato ad 81,99 Euro, dai 109,99 Euro. Nello stesso comparto troviamo anche il modem router AVM FRITZ!Box 7530 a 118,99 Euro ed Apple Pencil di seconda generazione per iPad a 124,99 Euro.

Non potevano mancare i televisori. Il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici Ultra HD 4K può essere acquistato a 599 Euro, mentre il modello della stessa linea ma con diagonale di 65 pollici viene scontato a 729 Euro. Gli altri due TV in sconto sono il Samsung UE82RU8000UXZT da 82 pollici, a 1699 Euro, ed il QE49Q70RATXZT da 49 pollici a 729 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.