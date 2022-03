Mediaworld, al via le Offerte Solo Per il Weekend: sconti su TV, iPad e smartphone

Non ci sono solo i Prezzi Leggeri di Trony in questo weekend. Anche Mediaworld, come da protocollo, rilancia le “Offerte Solo Per Il Weekend” che consentono di accedere a tantissime offerte fino alle 23:59 di domani, domenica 13 Marzo 2022.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, nella versione 8/128GB brandizzata Vodafone può essere acquistato a 269,99 Euro, in calo rispetto ai 449 Euro di listino, con consegna a casa garantita entro martedì 22 Marzo 2022.

In offerta segnaliamo anche il TV Samsung QLED QE65Q60A da 65 pollici, che viene scontato ad 849 Euro, in calo rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore. In questo caso la consegna è garantita tra lunedì 28 Marzo a giovedì 31, a costo zero, mentre il ritiro in negozio è immediato.

In sconto segnaliamo anche l’iPad da 10,2 pollici del 2020 di ottava generazione, nella configurazione WiFi + Cellular e 32 gigabyte di memoria interna: lo sconto proposto è importante ed il tablet può essere acquistato a 369 Euro, in calo dai 519 Euro imposti da colosso di Cupertino. L’arrivo a casa, a costo zero, è invece garantito per il 22 Marzo 2022.

La lista completa delle offerte, con le relative condizioni di spedizione e consegna a casa, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.