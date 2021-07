Mediaworld offre 4 smart TV 4K di fascia alta fino a 500 Euro in meno ancora per poche ore

Mediaworld questo weekend sta scontando molti prodotti interessanti: dopo avere visto lo smartphone vivo X51 5G a 200 Euro in meno, ora è il momento di vedere alcuni televisori di fascia medio-alta con tagli di prezzo fino a 500 Euro, per marchi come Samsung, Sony e LG. Ecco i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Partiamo dallo sconto “meno importante” riguardante lo smart TV LG NanoCell 8K 65NANO966PA 2021 con pannello LED da 65 pollici e risoluzione pari a 7680x4320 pixel, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, refresh rate di 120 Hz, supporto a HDR / HDR10 / HLG e Dolby Vision lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Questo televisore viene venduto a 1.949 Euro anziché 2.049 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero secondo il piano Findomestic.

Cambiando completamente fascia di prezzo, invece, troviamo lo smart TV Samsung QLED QE50Q60TAUXZT dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, Quantum HDR / HDR 10+ / HLG, decoder Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen OS. Il prezzo, in questo caso, scende da 849 Euro a 499 Euro.

Altro televisore del colosso sudcoreano è il modello Samsung QLED 4K QE55Q60A Black 2021, venduto a 799 Euro anziché 1.049 Euro, pagabili sempre in 20 mensilità Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con pannello QLED da 55 pollici, sempre con risoluzione Ultra HD 4K e supporto a DVB-T2 e DVB-S2, mentre lato video non manca la tecnologia HDR 10+; come decoder audio, infine, troviamo il Dolby Digital Plus.

Infine, lo sconto più interessante riguarda il televisore Sony KE85XH8096BAEP proposto dalla catena di distribuzione a 1.799 Euro anziché 2.299 Euro. Qui figura un pannello D-LED Ultra HD 4K da 85 pollici potenziato dal processore X1 4K HDR, con supporto a HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio, mentre il sistema operativo è Android TV. Ricordiamo che tutti questi sconti dureranno solo fino alle 23:59 di questa domenica.

Sempre da Mediaworld è possibile acquistare anche un Android TV a meno di 170 Euro, per chi vuole adeguarsi al DVB-T2 senza spendere troppo.