MediaWorld offre smart TV QLED Samsung a 1400 Euro in meno ancora per poche ore!

MediaWorld in occasione degli “Sconti per il Weekend” sta proponendo il portatile da gaming ASUS FX516PM-HN002T con GPU RTX 3060 in sconto, però tra le offerte clou appare anche un televisore firmato Samsung con un taglio di ben 1400 Euro rispetto al prezzo di listino. Ma bisogna affrettarsi, dato che la promozione finirà a breve!

Il modello in questione è Samsung QLED QE75Q90TATXZT, smart TV con pannello QLED da 75 pollici e dalla risoluzione di 3840x2160 pixel, dunque si parla di un display Ultra HD 4K. Non manca pure una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, rivelandosi così interessante anche per chi gioca da console. Tra le tecnologie in dotazione figurano poi il processore video Quantum Processor 4K, decoder Dolby Digital Plus lato audio, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e sistema operativo proprietario TizenOS.

Come spiegato a inizio articolo, lo sconto fino alle 23:59 della giornata odierna vede un calo dai 3.799 Euro di listino ai 2.399 Euro attuali, pagabili in 20 comode mensilità pari a 119,95 Euro tan 0% e taeg 0%. Insomma, un’offerta davvero da non perdere se siete a caccia di un televisore nuovo dalle dimensioni particolarmente elevate e dalla qualità più alta possibile.

Sempre in questa serata finiranno anche le offerte del volantino “Il Top della Tecnologia”, di cui recentemente abbiamo segnalato 5 prodotti da non perdere.