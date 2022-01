Mediaworld, Solo per Oggi 2 smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Philips in offerta

Mentre da Trony prende il via il volantino “Super Sconti”, valido fino al 4 febbraio 2022, la catena Mediaworld aggiorna le promozioni Solo per Oggi includendo 2 smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Philips a prezzi intriganti, con tagli anche di 600 Euro sul listino. Ecco i modelli interessati.

Si parte dal modello meno costoso Philips 55OLED805/12, disponibile a 1.199 Euro al posto di 1.329 Euro con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 59,95 Euro al mese secondo piano Findomestic. Si tratta di un TV con schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate pari a 60Hz, supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos e il sistema operativo è Android TV 9 Pie.

Per quanto riguarda il modello della casa sudcoreana, Samsung QE55QN95A 2021 in colorazione Carbon Silver, si parla di 1.599 Euro anziché 2.299 Euro, anche in questo caso acquistabile con 20 mensilità Tasso Zero. Questo televisore presenta un pannello Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto a HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen. Oltretutto, grazie all’inclusione di tecnologie come ALLM e AMD FreeSync, è un modello adatto anche al gaming.

Si segnala ancora una volta che entrambi i modelli citati sono compatibili con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, e che le offerte varranno fino alle 23:59 di oggi, 31 gennaio 2022.

Sempre da Mediaworld è attiva anche un’offerta intrigante su TV Samsung low-cost attiva fino al 2 febbraio 2022.