Mediaworld, Solo per Oggi fino a 280 Euro di sconto su 3 smart TV LG e Samsung

Assieme ai 5 TV DVB-T2 sotto i 230 Euro disponibili da Mediaworld in occasione del volantino “TV Mania”, la catena di distribuzione propone tra le offerte Solo per Oggi 3 smart TV Samsung e LG fino a 280 Euro in meno, tutti e tre compatibili con il nuovo standard per il digitale terrestre DVB-T2.

In ordine di prezzo, il primo modello che citiamo è il televisore LG 50UP75006LF, novità del 2021 proposta a 435 Euro anziché 549 Euro, con pagamento effettuabile in 20 comode mensilità da 21,75 Euro. Si tratta di un TV con pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici e refresh rate di 60Hz, supporto lato video a HLG, HDR e HDR10 e sistema operativo proprietario WebOS 6.0.

Segue dunque lo smart TV Samsung Crystal UHD 4K UE43AU9070 Black 2021, proposto a 519 Euro anziché 699 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tasso Zero. Questo modello giunge con display LED Ultra HD 4K da 43 pollici allo stesso modo, supporto a HLG, HDR e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen.

Terzo e ultimo modello che vedremo in questa occasione, che ricordiamo trattare solamente sconti fino alle 23:59 di oggi, lunedì 20 settembre 2021, è il televisore Samsung QLED 4K QE55Q60A Black 2021 scontato da 1.049 Euro a 769 Euro. Questo TV è dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto lato video a HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sempre sistema operativo Tizen.

Tra le altre promozioni del periodo da Mediaworld troviamo anche un TV Samsung Neo QLED 2021 a 775 Euro in meno.