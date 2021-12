Mediaworld Solo per Oggi: 3 smart TV DVB-T2 LG, Samsung e Sony in sconto

Dopo il pienone di offerte di Black Friday e Cyber Monday, Mediaworld ha ripreso già da ieri la tradizione degli sconti “Solo per Oggi”. Nella giornata odierna, e dunque soltanto fino a questa sera, potrete trovare 3 smart TV DVB-T2 in offerta di marchi come LG, Samsung e Sony, con prezzi che partono da 449 Euro.

Il modello proposto ai detti 449 Euro, al posto di 519 Euro, è il TV Sony KDL43WF665 della linea Bravia. Si tratta di un televisore con schermo LED Full HD da 43 pollici, con sistema operativo Sony TV, supporto alla tecnologia video HDR per migliorare la resa dell’immagine e refresh rate nativo di 50Hz. Insomma, un modello semplice ma utile per adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre.

Segue dunque, in ordine di prezzo, il modello LG 65QNED916PA.API scontato da 1.932 Euro a 1.869 Euro. È un salto importante rispetto al televisore precedente, ma potrete sempre optare per il pagamento a rate Tasso Zero in 20 mensilità da 93,45 Euro. Questo TV presenta un display Mini LED Ultra HD 4K da 65 pollici, tecnologie video HLG Pro e HDR 10 Pro, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è WebOS 6.0.

Conclude il trio odierno il televisore Samsung UE85AU8070 Black 2021 venduto a 1.899 Euro al posto dei 2.399 Euro di listino. Anche in questo caso potrete scegliere la modalità di pagamento in 20 rate, secondo piano Findomestic. Il dispositivo ha uno schermo LED Ultra HD 4K da ben 85 pollici, supporta le tecnologie video HLG, HDR e HDR 10+, e Dolby Digital Plus lato audio. Il sistema operativo, infine, è Tizen.

