Mediaworld: Solo per Oggi fino a 660 Euro in meno su smart TV Sony, Samsung e laptop Dell

Mentre continuano i Mega Sconti da Mediaworld, la famosa catena rossa propone anche le tipiche offerte Solo per Oggi limitate alle 24 ore in corso. Nella giornata odierna, martedì 17 agosto 2021, figurano in particolare quattro smart TV 4K DVB-T2 a marchio Sony e Samsung, tra cui un’esclusiva, e un computer portatile Dell di fascia alta.

Cominciamo proprio dal laptop in questione, il modello Dell Latitude 5510 M6H9N proposto a 899 Euro anziché 1.199 Euro, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero. Si tratta di un notebook con processore Intel Core i5-10210U da 1,6 GHz di clock base e 4,2 GHz di clock Boost, chip grafico Intel UHD Graphics condiviso, SSD per 256 GB e 8 GB di RAM DDR4, mentre il display in dotazione è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici.

Vediamo dunque i due televisori Sony, partendo dall’esclusiva Mediaworld Sony KD65X80J con sistema operativo Google TV e pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 200 Hz, HDD per 16 GB, supporto all’HDR in formato Dolby Vision, Dolby Atmos come decoder audio e supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare. In questo caso il prezzo scontato è pari a 999 Euro, contro i 1.199 Euro di listino.

Alternativa ammiraglia è invece il TV Sony OLED KE65A8 proposto a 1.799 Euro anziché 2.459 Euro, dotato di pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento di 100 Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, sistema operativo Android TV, Triluminos Display, HDR e Dolby Atmos lato audio.

Non mancano anche due modelli prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, a partire dal TV di fascia media Samsung Crystal UHD 4K UE50AU8070 Black 2021 con pannello LED 4K da 50 pollici, HLG/HDR/HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen, il tutto per 499 Euro anziché 679 Euro. Altrimenti, salendo a ben 2.699 Euro anziché 2.799 Euro troviamo la variante Samsung QLED 4K QE85Q60A Black 2021 dotata di pannello QLED 4K da 85 pollici con supporto a HDR 10+, DVB-T2 e DVB-S2, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus.

Nel mentre, la concorrenza di Unieuro propone il nuovo volantino “Il Vero Fuoritutto Continua” valido fino al 22 agosto.