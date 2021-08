Mediaworld: Solo per Oggi fino a 700 Euro in meno su smart TV LG, Samsung e Motorola RAZR

Parallelamente ai Mega Sconti Mediaworld, occasione in cui troviamo per esempio 5 smartphone Xiaomi, OPPO e vivo sotto i 200 Euro, la catena di distribuzione propone anche le consuete offerte Solo per Oggi, di cui segnaliamo in particolare tre smart TV 4K a marchio LG e Samsung, assieme allo smartphone pieghevole Motorola RAZR.

Iniziamo dando un’occhiata ai televisori, partendo dal meno costoso Samsung Crystal UHD 4K UE55AU8070 Black 2021 proposto a 569 Euro anziché 849 Euro, quota pagabile anche a rate Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo proprietario Tizen, pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto a HLG e HDR lato video e decoder audio Dolby Digital Plus, mentre non manca la compatibilità con gli ultimi standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

In alternativa, altro modello interessante è il Samsung Crystal UHD 4K UE75AU7170 Titan Gray 2021 con display Ultra HD 4K LED da 75 pollici, supporto a HLG e HDR, Dolby Digital Plus lato audio, sistema operativo Tizen OS e supporto a DVB-T2 e DVB-S2, il tutto per 949 Euro al posto dei 1.399 Euro di listino.

Terzo e ultimo TV che segnaliamo in questa occasione è il modello LG OLED 4K OLED55C15LA 2021, venduto invece a 1.499 Euro anziché 1.899 Euro, sempre pagabili con 20 rate mensili Tasso Zero. Questo smart TV presenta un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision lato video, mentre lato audio figura la codifica Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è WebOS 6.0.

Lo sconto più grande però è su Motorola RAZR, smartphone pieghevole che scende da 1.499 Euro a 799 Euro. Il dispositivo presenta un pannello interno flessibile pOLED QHD+ da 6,2 pollici, mentre all’esterno troviamo lo schermo gOLED da 2,7 pollici. Sotto la scocca, invece, si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 710 octa-core a 2,2 GHz accompagnato da una batteria da 2510 mAh, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile. Infine, per il comparto fotocamera si parla di un sensore principale da 16 MP assieme alla fotocamera interna da 5 MP.

Tra gli altri sconti di questo periodo segnaliamo anche diversi smart TV 4K DVB-T2 Sony in offerta su Amazon.