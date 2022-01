Mediaworld: oggi crollano i prezzi di Honor 50, Motorola Edge 20 Pro e TV 4K DVB-T2 LG

Oggi Mediaworld ha lanciato il volantino “Riparti Smart”, attivo fino a data indefinita, ma non si è fermata a tal punto. Come da sua tradizione, la catena di distribuzione ha rilanciato nuove offerte “Solo per Oggi” aggiungendo il bonus della consegna gratuita. Interessanti sono Honor 50, Motorola Edge 20 Pro e uno smart TV 4K DVB-T2 LG.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo Honor 50 brandizzato WindTre a 449 Euro al posto di 529,90 Euro, dotato di pannello OLED Full HD+ da 6,57 pollici con refresh rate di 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G sotto la scocca assieme a 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM, per una batteria da 4.300 mAh. Il comparto fotocamera, infine, si compone di un sensore anteriore da 32 MP e quad-camera posteriore (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP).

Segue Motorola Edge 20 Pro che passa da 699,90 Euro a 549 Euro, con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero in 20 mensilità. Lo smartphone presenta un SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G da 3,2 GHz di clock, accompagnato da 256 GB di archiviazione, 12 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh. Il display è un OLED Full HD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 144Hz, mentre lato fotocamera troviamo un sensore frontale da 32 MP e tre sensori posteriori da 108 MP, 16 MP e 8 MP.

Conclude il trio di dispositivi da noi segnalati il televisore LG 75NANO756PA 2021, scontato da 1.699 Euro a 1.199 Euro fino alle 23:59 di oggi, 13 gennaio 2022. Il TV ha uno schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR, HDR10 Pro, ALLM per il gaming, sistema operativo proprietario WebOS 6.0 e, ovviamente, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Tra gli sconti di giornata abbiamo segnalato anche iPhone 13 Pro a oltre 200 Euro in meno su Amazon.