Mediaworld: Solo per Oggi disponibili in sconto due laptop HP e MSI con RTX 3060

Le offerte di giornata Mediaworld sono state rinnovate nella nottata odierna e portano con sé diversi prodotti interessanti al di fuori del volantino “La Tecnologia è Donna” attivo dal 1° marzo 2022. In particolare, protagonisti assoluti sono due computer portatili da gaming con scheda video RTX 3060 in promozione.

Il più economico tra i due è l’HP Victus 16-D0017NL scontato da 1.599 Euro a 1.399 Euro, con pagamento effettuabile in 20 mensilità Tasso Zero da 69,95 Euro. Si tratta di un laptop da gaming dotato, appunto, di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 assieme al processore Intel Core i7-11800H, SSD per 1000 GB di capienza, 16 GB di RAM DDR4 e un display LCD Full HD da 16,1 pollici di diagonale con refresh rate di 144Hz e webcam 720p montata nella scocca. Il sistema operativo al lancio è Windows 10 Home, ma sarà disponibile l’aggiornamento a Windows 11.

In alternativa potrete acquistare il notebook MSI Stealth 15M A11UEK-043IT che passa da 1.999 Euro a 1.599 Euro, anche qui con pagamento in unica soluzione o in 20 rate Tasso Zero. Assieme alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q troverete il processore Intel Core i7-11375H da 3,3 GHz base e 5 GHz Turbo, accompagnati lato memoria da un’unità SSD da 1000 GB e 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz espandibili a 64 GB. Il display, infine, è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Entrambi i computer saranno disponibili in sconto fino alle 23:59 di oggi, 3 marzo 2022, e solamente sul sito di MediaWorld; in negozio potrete solamente effettuare il ritiro.

Sempre da MediaWorld troverete anche un TV LG NanoCell 4K scontato di 400 Euro.