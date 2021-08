Mediaworld: Solo per Oggi grandi sconti su 4 smart TV 4K DVB-T2, fino a 700 Euro in meno

In occasione degli sconti Solo per Oggi di Mediaworld, la catena di distribuzione propone 4 smart TV 4K DVB-T2 in offerta, anche a 700 Euro in meno, per marchi come LG, Panasonic, Samsung e Sony. Vediamo i dettagli tecnici dei modelli coinvolti e i prezzi a cui è possibile acquistarli fino alle 23:59 della giornata odierna, venerdì 27 agosto 2021.

Il televisore più economico è il modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU7170 Titan Gray 2021 scontato da 949 Euro a 679 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate a 50Hz, supporto a HLG/HDR/HDR 10+ lato video, Dolby Digital Plus come decoder audio e sistema operativo TizenOS.

Segue quindi il TV LG 4K 75UP78006LB 2021, novità di quest’anno che viene venduta a 1.149 Euro anziché 1.499 Euro. In questo caso troviamo un display LED Ultra HD 4K da 75 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz, sempre supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR e HDR 10, sistema operativo proprietario WebOS 6.0 e compatibilità con gli standard DVB-T2 e DVB-S2, esattamente come per il resto dei TV proposti.

Salendo di prezzo troviamo lo smart TV Sony KE75XH9096 con schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 100Hz, 16 GB di HDD interno, Triluminos Display, supporto all’HDR e Dolby Vision, Dolby Atmos come decoder audio e sistema operativo Android TV. Lo sconto in questo caso porta i costi da 1.849 Euro a 1.499 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero grazie a Findomestic.

Dulcis in fundo, nella giornata di oggi è possibile aggiudicarsi anche il televisore Panasonic OLED TX-65HZ1000E a 1.699 Euro al posto dei 2.399 Euro di listino, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con 120Hz di frequenza di aggiornamento, supporto a HDR10+/HDR10/HLG e Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo my Home Screen 5.0.

Nel frattempo, sempre da Mediaworld sono attive l’iniziativa OPPO Days e il Red Weekend per i prossimi 4 giorni, con offerte esclusive su tantissimi prodotti.