Mediaworld Solo Per Oggi: le migliori offerte su TV e PC del 6 Settembre 2021

Dopo aver segnalato lo sconto di Amazon sul TV LG OLED 2021, ci spostiamo sul sito di Mediaworld che come da protocollo propone gli sconti "Solo Per Oggi", che scadranno alle 23:59. La lista è davvero molto ampia ed include tantissimi TV e dispositivi d'elettronica ed informatica.

Il TV Samsung QLED QE65Q80A da 65 pollici è disponibile a 1289 Euro, con un risparmio superiore ai 700 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino. In offerta però troviamo anche l'LG 50UP78006LB 2021 da 50 pollici, a 549 Euro rispetto ai 649 Euro precedenti, mentre il 55NANO776PA 2021 da 55 pollici passa ad 829 Euro: in questo caso il risparmio è di 170 Euro. Sony invece porta in promozione l'XR65X92K da 65 pollici, a 1299 Euro, mentre il Philips 43PUS7505 da 43 pollici passa a 379 Euro.

Fronte PC, segnaliamo il Galaxy Book S da 13,3 pollici con processore Intel Core i5-L16G7 ed 8 gigabyte di RAM, con SSD da 256 gigabyte, a 949 Euro dai 1229 Euro di listino. Il Toshiba Satellite Pro C50 con Intel Core i3-10110U, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM invece passa a 569 Euro. L'HP ProBook 430 G8 con SSD da 256 gigabyte, invece, passa a 799 Euro.

La lista completa delle offerte di oggi è disponibile a questo indirizzo.