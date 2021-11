Mediaworld solo per oggi: in offerta iPhone, laptop Surface e una TV 4K da 75'!

In vista del Black Friday 2021, Mediaworld ha dato il via ad una serie di offerte sulla telefonia sia Android che Apple, scontando persino anche il nuovo iPhone 13. Accanto alle offerte sugli smartphone, però, la catena di negozi di informatica si è anche lanciata in una serie di sconti su laptop e televisori molto interessanti.

In particolare, Mediaworld ha dato inizio alle offerte "Solo per oggi" del Black November, con sconti nuovi prodotti ogni giorno. Gli sconti del 5 novembre riguardano iPhone XR, alcuni laptop della serie Surface di Microsoft e diverse Smart TV 4K compatibili con lo standard DVB-T2.

Partiamo dagli smartphone, perché la catena sconta iPhone XR da 64 GB nei colori giallo, blu e rosso da 619 a 499 Euro. il dispositivo è stato lanciato nel 2018, dunque non è il più aggiornato tra quelli prodotti da Apple, ma è un ottimo smartphone di fascia media per chi non vuole rinunciare ai device di Cupertino. il telefono presenta un chipset A12 Bionic, un display Super Retina HD da 6.1" e una fotocamera da 12 MP, con la possibilità di registrare video in 4K.

Passando al comparto laptop, Mediaworld ha messo in offerta Surface Laptop GO e Surface Pro X, rispettivamente al prezzo di 904 Euro e di 1064 Euro, in quest'ultimo caso con uno sconto piuttosto consistente, poiché il prezzo di partenza è pari a 1499 Euro. entrambi i device sono stati pubblicati nel 2020: Surface Laptop GO vanta un processore Intel Core i5-1035G1 da 1 GHz, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, e monta il sistema operativo Windows 10 S, che può essere aggiornato a Windows 11.

Surface Pro X, invece, possiede un chipset Microsoft SQ1 da 3 GHz, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Il display è un LED da 13", e anche in questo caso il device ha precaricato Windows 10, che può essere aggiornato gratuitamente a Windows 11. Attenzione poi al design dei due dispositivi: mentre Surface Laptop GO è un PC portatile, Surface Pro X è un tablet con supporto per la tastiera e per la Surface Pen, che però non sono incluse nella confezione.

Spostandoci al campo dei televisori, segnaliamo degli interessanti sconti su alcune TV LG NanoCell e Sony. Relativamente alle Smart TV LG, troviamo in sconto la LG NanoCell 4K 55NANO866PA 2021, con un prezzo che passa da 1099 Euro a 869 Euro, e la LG NanoCell 4K 43NANO776PA 2021, che è disponibile al prezzo di 589 Euro. Entrambe le TV hanno il tuner digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2 e vantano una risoluzione 4K insieme a funzionalità smart. La prima, tuttavia, ha uno schermo da 55", mentre la seconda si ferma a 43".

Infine, concludiamo con alcuni televisori Sony, ovvero la Sony KD75X82J da ben 75" e la Sony KD55X80J da 55". Il primo dispositivo è disponibile al prezzo scontato di 1299 Euro, 350 Euro in meno rispetto ai 1649 di listino, mentre il secondo è in offerta a 799 Euro. In entrambi i casi si tratta di TV 4K con tuner DVB-T2 e DVB-S2, connettività ethernet e Wi-Fi e funzionalità smart.