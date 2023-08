MediaWorld Solo per Oggi Online: smartphone Samsung sotto i 100 euro

Non ci sono solamente le offerte degli XDays MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia o comunque di chi è alla ricerca di un certo tipo di prodotto. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche un'iniziativa promozionale non di poco conto relativamente a uno smartphone low cost di Samsung.

A tal proposito, il modello Samsung Galaxy A04s viene ora proposto a un prezzo pari a 99,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo consigliato per portarsi a casa il dispositivo sarebbe di 179,99 euro. Si tratta insomma di un'offerta che consente di risparmiare 80 euro.

Considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Tuttavia, bisogna notare che l'offerta coinvolta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi Solo Online" di MediaWorld legata alla giornata del 2 agosto 2023, dunque avrete relativamente poche ore per poter usufruire del tutto in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Tra l'altro, di mezzo c'è anche la consegna gratuita online.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A04s, il modello messo in offerta da MediaWorld dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, mentre la colorazione coinvolta è quella White. Potreste però voler consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli.

