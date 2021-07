Mediaworld, Solo per Oggi sconti interessanti su smart TV Samsung e Galaxy S21 5G

Mediaworld oggi ha lanciato il volantino “Mobile e TV Mania”; ma non mancano anche altre offerte nel contesto quotidiano “Solo per Oggi”, di cui in questa occasione segnaliamo in particolare due televisori Samsung e lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21 5G. Vediamo tutti i dettagli!

Partiamo come da nostra tradizione dal dispositivo meno costoso, dunque lo smart TV Samsung UE55TU7090UXZT. Si tratta di un televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici e refresh rate di 60 Hz, dotato di tecnologia Crystal UHD, supporto all’HDR e agli standard HDR10+ e HLG lato video, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus. Non manca pure il supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare; infine, il sistema operativo è TizenOS. Fino alle 23:59 di oggi, giovedì 22 luglio 2021, questo smart TV costerà 439 Euro anziché 449 Euro, pagabili in 20 comode rate da 21,95 Euro al mese.

In alternativa, la catena di distribuzione propone anche il modello Samsung The Frame 4K 50LS03A Black 2021 a 910 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino. Questo TV è dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici sempre con supporto a DVB-T2 e DVB-S2, oltre che Quantum HDR, HDR10+ e HLG, mentre lato audio troviamo anche qui il decoder Dolby Digital Plus.

Dulcis in fundo, lo smartphone Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone viene proposto a 699 Euro anziché 879 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Il dispositivo presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici accompagnato dal chipset Exynos 2100 octa-core a 2,9 GHz, 128 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di memoria RAM, batteria da 4000 mAh e un comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori (64 MP teleobiettivo + 12 MP principale Dual Pixel OIS + 12 MP ultra-grandangolare) e uno singolo frontale da 10 megapixel.

Sempre da Mediaworld è in corso anche l’iniziativa Mega Sconti, di cui abbiamo segnalato di recente le migliori offerte su TV OLED e QLED.