Mediaworld, oggi sconti su iPhone 11, Apple Watch 5 e TV QLED Samsung

Come di consueto, Mediaworld ha aggiornato la pagina relativa agli sconti della giornata ed anche quest'oggi propone delle offerte molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra questi, sono disponibili tantissimi dispositivi Apple.

iPhone 11 da 64 gigabyte può essere acquistato a 779 Euro, rispetto agli 839 Euro precedenti, mentre Apple Watch Series 5 GPS Only con cassa da 44mm in alluminio passa a 469 Euro, per un risparmio di 20 Euro dal prezzo di listino Apple. E' anche disponibile lo smartwatch da 40mm, a 439 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il Samsung QE65Q70RATXZT da 65 pollici può essere portato a casa a 999 Euro, mentre il Philips 32PFS5603/12 da 32 pollici è disponibile a 189,99 Euro. Tra gli sconti troviamo anche l'Hisense H43B7100 da 43 pollici a 259,99 Euro. Interessante anche la promozione sul Samsung QE75Q90RATXZT da 75 pollici, a 2899 Euro dai precedenti 5399 Euro, mentre il Sony KD49XG7077 da 49 pollici passa a 499 Euro, per un risparmio di circa 150 Euro in quanto il prezzo di listino è di 649 Euro.

Fronte indossabili, Huawei Band 2 Pro è in super sconto a 34,99 Euro, mentre il Garmin Instinct Graphite viene scontato di 30 Euro a 239,99 Euro.

Tornando agli smartphone, il Samsung Galaxy S10 da 512GB può essere acquistato a 789 Euro, mentre l'Huawei P30 Lite è disponibile a 329 Euro.



