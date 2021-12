Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su smartphone, TV e laptop

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino di Natale, si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi che come da protocollo saranno attivi fino alle 23:59 di oggi, 20 Dicembre 2021. Protagonisti sono smartphone, TV e laptop. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dagli smartphone, segnaliamo lo sconto sul Samsung Galaxy A32 che viene proposto a 269,99 Euro, con un risparmio di 10 Euro rispetto ai 279,99 Euro di listino, mentre il Samsung Falaxy a12 da 64 gigabyte viene proposto a 159,99 Euro: in questo caso la riduzione è di 20 Euro.

Tra i TV, il Samsung UE55AU7170 da 55 pollici è disponibile a 499 Euro, mentre fronte LG segnaliamo lo sconto sul 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici a 589 Euro, con un risparmio di 110 Euro rispetto ai 669 Euro di listino, ma anche il 50NAN0866PA 2021 da 50 pollici scende di prezzo e passa ad 839 Euro, 160 Euro dai 999 Euro di listino. Il Sony XR65X92J da 65 pollici invece è disponibile a 1299 Euro.

Per quanto concerne i laptop, invece, il Lenovo IdeaPad Flex 5 CB da 13 pollici può essere acquistato a 449 Euro, 50 Euro in meno dai 499 Euro di listino, mentre l'ASUS UX363JA-EM120T passa ad 859 Euro, 40 Euro in meno rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore. In offerta troviamo anche il Surface Laptop 3 da 13,5 pollici con Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB, che passa a 1299 Euro.