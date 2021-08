Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su su iPhone, laptop e TV

Dopo aver segnalato gli sconti Amazon sui TV, anche Mediaworld rinnova le offerte di giornata e fino alle 23:59 di oggi propone una serie di promozioni su iPhone, laptop e televisori.

iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 629 Euro, rispetto ai 719 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni bianco, nero e viola. Lo smartphone può essere acquistato anche in 20 rate da 31,45 Euro al mese per venti mesi.

In sconto troviamo anche il notebook da 14 pollici, ovvero il Dell 5401 GROKY con processore Intel Core i7-1065G7 ed SSD da 512 gigabyte, a cui si aggiungono 16 gigabyte di RAM e la scheda grafica NVIDIA GeForce MX330 con 2 gigabyte di memoria dedicata. Il computer è disponibile a 999 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile scegliere il pagamento rateale a 49,95 Euro al mese.

Tra i televisori, invece, segnaliamo l'Hisense 4015600F da 40 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel e refresh rate di 60Hz a 299,99 Euro, 30 Euro in meno dai 329 Euro precedenti. In offerta anche il Philips 32PFS6905 da 32 pollici, a 329 Euro, 20 Euro in meno dai 349 Euro di listino. Il pagamento a rate è da 16,45 Euro al mese invece.