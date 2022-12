Mediaworld, solo per oggi sconto del 27% su un TV Sony da 50 pollici

In occasione degli sconti solo per oggi del 6 Dicembre 2022, Mediaworld propone una riduzione molto interessante su un TV Sony da 50 pollici con pannello LED, che può essere acquistato ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino.

Nello specifico, si tratta del Sony KD50X80K da 50 pollici, che viene proposto a 729,99 Euro, il 27% in meno rispetto ai 999,99 Euro di listino, con consegna garantita tra il 14 ed il 28 Dicembre 2022, mentre non è disponibile il ritiro in negozio. Sono disponibili anche due tipologie di protezioni: la protection per tre anni per guasto a 79,99 Euro e per tre anni per guasto e due anni per danno a 119,99 Euro. Tra i servizi aggiuntivi troviamo il ritiro RAEE dei televisori a costo zero, ma anche l'allacciamento del TV a 14,90 Euro, l'installazione del TV da muro ad 89,90 Euro e la configurazione della smart tv ed installazione a 199,90 Euro.

Disponibili anche bundle con la soundbar HTG700 a 1002,98 Euro ed il supporto per TV ad 869,98 Euro.

L'offerta sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, martedì 6 Dicembre 2022, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse dal momento che mancano pochissime ore alla scadenza.