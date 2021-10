Mediaworld: solo per oggi in sconto diverse TV 4K compatibili con il bonus TV

Ormai lo switch-off allo standard DVB-T2 è in corso da qualche giorno, e i produttori e venditori di televisori non vogliono che vi facciate cogliere impreparati. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della promozione Samsung sui televisori QLED e dell'offerta di Unieuro sugli Smart TV LG 4K: ora è la volta degli sconti effettuati da MediaWorld.

La catena, infatti, ha messo in promozione sul suo sito web diversi televisori piuttosto interessanti, tutti compatibili con il bonus TV ma in offerta solo fino alle 23:59 di domenica 24 ottobre. Inoltre, tutti i televisori in sconto sono soggetti a spedizione gratuita e consegna in un massimo di 5 giorni lavorativi.

Cominciamo con la Smart TV LG LED 4K da 50" 50UP76706LB.API, scontata da 629 a 580 Euro. Si tratta di una Smart TV Ultra HD da 50", compatibile con le frequenze DVB-T2 e con WebOS 6.0 per Smart TV. La televisione utilizza due tecnologie brevettate da LG per i suoi dispositivi, ovvero il Real 4K UHD e la "filmmaker mode" per la visione di film e documentari in alta qualità.

Passiamo poi alla Smart TV Sony 4K da 65" KD65X80J, scontata da 1.199 a 999 Euro. Il televisore è un Ultra HD 4K da 65", con risoluzione 3840x2160 e refresh rate a 200 Hz, perfetto anche per il gaming. Come tutte le televisioni oggetto dell'offerta, il prodotto è compatibile con le frequenze DVB-T2 e DVB-S2 per il satellitare. Il dispositivo è dotato di funzionalità smart e di feature come il "4K X-Reality PRO" e l'Object-Based HDR Remaster di Sony.

Infine, vi segnaliamo la Smart TV Panasonic OLED 4K da 48" TX-48JZ1500E 2021, in offerta da 1.799 a 1.499 Euro. Si tratta di una Smart TV 4K con una dimensione leggermente minore delle precedenti, poiché si ferma a 48", ma con la stessa risoluzione a 3840x2160 ppi e un refresh rate a 100 Hz. Potete dare un'occhiata al modello 3D della televisione direttamente sul sito web di Mediaworld, mentre la scheda tecnica conferma, oltre alle funzionalità smart e di connettività, l'audio Dolby Atmos e la modalità Game Extreme, pensata appositamente per i videogiochi.