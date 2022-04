Mediaworld, Solo per Oggi smart TV Samsung 8K a oltre 1.000 Euro in meno

Come da sua tradizione Mediaworld ha rinnovato le offerte Solo per Oggi disponibili fino alle 23:59 della giornata odierna, 28 aprile 2022. Tra le varie promozioni proposte dalla catena di distribuzione evidenziamo, in maniera particolare, uno smart TV Samsung QLED 8K in sconto con un taglio di prezzo di circa 1.000 Euro.

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento lo trovate anche in copertina ed è il modello Samsung QE55QN700A, proposto in offerta allo stesso prezzo da Mediaworld giusto qualche giorno fa. Si tratta di uno smart TV con schermo Neo QLED Ultra HD 8K da 55 pollici di diagonale, rilasciato nel 2021 e con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+ lato video, mentre lato audio troviamo il supporto allo standard Dolby Digital Plus. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il sistema operativo, infine, è la piattaforma proprietaria Tizen. Infine, non mancano funzionalità specifiche per il gaming, tra cui la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

Questo smart TV 8K è in offerta da Mediaworld a 1.146 Euro, ben 1.053 Euro in meno rispetto al prezzo di listino pari a 2.199 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate Tasso Zero in 20 mensilità da 57,30 Euro e sarà possibile richiedere la consegna a casa gratuita. Evidenziamo ai nostri lettori interessati che questa promozione è valida solo con acquisto online e, come specificato in apertura, fino a questa sera. Se invece siete alla ricerca di altre offerte su smart TV potete trovarne di aggiuntive nel contesto del volantino Sconto World ora attivo presso la medesima catena di negozi.

