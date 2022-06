Mediaworld, Solo per Oggi smart TV Sony 4K del 2021 al 40% in meno

Questa settimana Mediaworld propone quotidianamente ottimi televisori a prezzi interessanti, come abbiamo potuto vedere anche ieri con lo smart TV Samsung al 50% in meno. Oggi, 15 giugno 2022, il protagonista è uno smart TV Sony 4K al 40% in meno dotato del sistema operativo Google TV.

Si tratta, per l’esattezza, del modello Sony KD55X85J lanciato nel 2021 e prossimo alla sostituzione con il successore della gamma 2022. Con ogni probabilità, è questa la ragione per cui è possibile acquistarlo a un prezzo così vantaggioso, pari a 655 Euro; si tratta del 40,40% in meno rispetto al listino, ovvero un risparmio di esattamente 444 Euro. Il pagamento, peraltro, potrà essere effettuato in 20 rate Tasso Zero e la consegna è gratuita.

Vediamo però il dispositivo nel dettaglio: si tratta di un televisore con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, oltre alle tecnologie per il gaming VRR e ALLM. Il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione non può mancare, ovviamente. Come già specificato, poi, il sistema operativo è Google TV, non altro che un nome alternativo per Android 10.

Rammentiamo, in conclusione, che questo sconto resterà valido solo fino alle 23:59 di oggi ed esclusivamente online sul sito Mediaworld.

