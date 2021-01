Mediaworld, solo per oggi tantissimi sconti su prodotti Apple: le offerte più interessanti

Gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld in giornata odierna propongono la "Apple Edition", che permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino, tra cui iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 629 Euro, rispetto ai 719 Euro di lancio. iPhone 7 da 32 gigbyte invece viene proposto a 299 Euro, dai 399 Euro di listino. Partecipa alla promozione anche iPhone 12 da 128 gigabyte, che è disponibile ad 899 euro, con un risparmio di 90 Euro rispetto ai 989 Euro imposti dalla compagnia americana.

Passando agli smartwatch, Apple Watch Series 6 GPS Only, con cassa da 40mm in alluminio può essere acquistato a 419 Euro, con un taglio di prezzo pari a 20 Euro. La variante con cassa in 44mm GPS + Cellular invece è disponibile a 499 Euro.

Per quanto concerne i tablet, l'iPad Pro da 12,9 pollici del 2020 WiFi Only con 256 gigabyte di storage è disponibile a 1169 Euro, mentre la versione WiFi + Cellular passa a 1273 Euro. L'iPad da 10,2 pollici del 2020, di ottava generazione, WiFi + Cellular con 32 gigabyte di memoria invece è disponibile a 489 Euro. In sconto troviamo anche l'iPad Air del 2020 da 10,9 pollici WiFi + Cellular, a 749 Euro.

Il MacBook Pro da 16 pollici con SSD da 512 gigabyte, invece, è disponibile a 2299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.