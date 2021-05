MediaWorld, oggi è lo Xiaomi Day: grandi sconti su smartphone e monopattini elettrici

MediaWorld ha deciso di dedicare la giornata odierna, lunedì 17 maggio 2021, a una vasta serie di sconti su prodotti firmati Xiaomi. Tra dispositivi IoT per la domotica e videocamere appaiono soprattutto smartphone e anche monopattini elettrici a prezzi competitivi: vediamo queste promozioni assieme nel dettaglio!

Cominciamo dallo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 proposto a 159,99 Euro anziché 229,99 Euro, dotato di un display IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici e, sotto la scocca, di un chipset octa-core Mediatek Helio G85 con frequenza massima di 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5020 mAh con ricarica rapida a 18W e, infine, quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un unico sensore selfie da 13MP.

Poi troviamo anche Xiaomi Redmi 9T, dispositivo con schermo sempre LCD Full HD+ da 6,53 pollici ma chipset Qualcomm Snapdragon 662, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di archiviazione espandibile fino a 512 GB. Compaiono poi una batteria da 6000 mAh e, per il comparto fotocamera, una quad-camera posteriore con stessa impostazione del Redmi Note 9 (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP), compresa la lente anteriore da 13MP. Il prezzo scontato è pari a 167 Euro anziché 199,99 Euro.

Segue dunque il modello Xiaomi Mi 10T scontato a 385 Euro al posto dei 499 Euro di listino. Questo smartphone presenta una CPU Qualcomm Snapdragon 865 octa-core a 2.84 GHz assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 5000 mAh e setup tri-camera posteriore (64MP principale + 13MP ultra grandangolare + 5MP macro) e sensore frontale da 20MP, per un display LCD Full HD + da 6,67 pollici con refresh rate a 144Hz.

Per gli amanti della mobilità sostenibile è possibile infine trovare due monopattini elettrici in sconto: il modello Xiaomi Mi Electric Scooter Essential dal prezzo pari a 289,99 Euro anziché 349 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero, e il modello Xiaomi Scooter Pro 2 scontato a 499 Euro a partire dai 549 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità.

Su Amazon, invece, è possibile trovare la Xiaomi Mi Band 6 al prezzo più basso di sempre. Tra gli altri sconti segnalati in questo periodo ricordiamo esserci anche le offerte su cinque TV sotto i 300 Euro da Euronics.