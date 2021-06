Mediaworld, OLED LG da 65 Pollici con HDMI 2.1 e G-SYNC a più di 400 Euro in meno

Come di consueto, diamo un'occhiata alle migliori offerte del giorno a partire dal gigante rosso dell'elettronica di consumo. Fra le migliori offerte della serata, il nostro occhio non poteva non cadere su una ghiotta occasione per l'Home Entertainment, ovviamente a marchio LG.

Nel contesto delle offerte a tempo "Solo per oggi", Mediaworld propone un'interessante Smart TV per i più esigenti, un pannello con risoluzione 4K e tecnologia OLED del colosso taiwanese, modello LG OLED 65C15LA con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, compatibile con gli standard di trasmissione satellitare S2 e digitale terrestre T2 di nuova generazione, piena connettività grazie a un ingresso Ethernet e ovviamente WiFi.

Si tratta di un'occasione davvero imperdibile per chi desidera imbarcarsi in una nuova avventura con la tecnologia OLED, grazie a questo maestoso pannello da 65 pollici, in grado di restituire contrasti profondi e colori estremamente accurati, grazie anche alla tecnologia di gamma dinamica HDR 10 Pro e adatto ai giocatori più esigenti grazie alla modalità Gaming con certificazione G-SYNC e FreeSync Premium e al supporto allo standard HDMI 2.1.

Il prezzo? Parliamo di 2,249 Euro, per un risparmio di oltre 400 Euro rispetto al prezzo di listino.

Se siete ancora curiosi ma non del tutto convinti, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida sulla tecnologia OLED, sul perché si riescano a ottenere neri così profondi e sulle principali differenze con i pannelli tradizionali.