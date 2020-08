MediaWorld: OMEN X Emperium 65 e soundbar scontati di ben 1800 euro

Ultimamente MediaWorld e altre catene stanno lanciando delle offerte a tempo limitato che possono risultare interessanti per coloro che amano la tecnologia. In seguito alla promozione su Samsung Galaxy A41, ci spostiamo in campo di monitor da gaming, dato che lo sconto odierno riguarda OMEN X Emperium 65 e il suo kit soundbar.

Più precisamente, questi ultimi vengono venduti, in un'unica soluzione, a un prezzo di 2999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si legge in quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 4799 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio di 1800 euro. Insomma, si tratta di un'offerta che potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente, ma dovete sapere che la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato.

Infatti, essa rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 25 agosto 2020. In ogni caso, parlando del prodotto in sé, stiamo parlando di un monitor LED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), luminosità di 750 cd/m2 e tempi di risposta di 14 ms. L'offerta include anche il Kit Soundbar, pensato per coloro che non tralasciano anche l'esperienza audio.

Per comprendere al meglio la bontà dell'offerta, abbiamo dato un'occhiata anche ai prezzi offerti dagli altri store principali. In questo modo, abbiamo notato che il monitor viene venduto a 4799 euro da Unieuro. Il modello rientrerebbe nell'iniziativa legata al 5% di sconto extra, ma al momento in cui scriviamo risulta non disponibile. Discorso simile anche per Amazon Italia, dato che non è possibile acquistare il prodotto. Per il resto, utilizzando vari tool di comparazione dei prezzi, sembra che l'offerta di MediaWorld sia attualmente la migliore presente sul Web.

Se avete bisogno di maggiori informazioni in merito a questo monitor da gaming, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su HP OMEN X Emperium 65.