Mediaworld, è online il nuovo volantino di Gennaio 2020: sconti su TV, notebook ed altro

Nuovo volantino per Mediaworld. La catena di distribuzione, nella giornata di ieri ha lanciato le nuove offerte attive online e nei negozi fino al prossimo 2 Febbraio, che proporranno anche il tasso zero su tantissimi prodotti, tra cui smart TV, notebook ed altro.

Partendo proprio dalle smart TV, segnaliamo la Hisense H75B7510 da 75 pollici a 799 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino. In sconto troviamo anche la Samsung QE55Q82RATXZT da 55 pollici a 799 Euro, 500 Euro in meno dai precedenti 1299 Euro, mentre il Panasonic TX-55GZ960E con la stessa diagonale passa a 1199 Euro. Tra le promozioni degne di nota c'è anche quella sul Sony kD65AG9 da 65 pollici a 2899 Euro, per un risparmio di 1100 Euro.

Fronte computer e smart home, il MacBook Air con SSD da 128GB del 2017 viene proposto ad 849 Euro, mentre l'iMac da 21,5 pollici sempre del 2017 passa al prezzo di 1099 Euro. In sconto è disponibile anche l'iPad da 10,2 pollici del 2019 da 32 gigabyte, WiFi Only, a 339 Euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici da 256GB può essere portato a casa a 949 Euro.

Non potevano mancare ovviamente gli smartphone: in questa sezione segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB a 269 Euro, l'iPhone Xs da 64GB a 639 Euro e l'Iphone 11 da 64 gigabyte a 779 Euro.