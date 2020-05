Mediaworld, online il nuovo volantino 'Tech is in the air': ecco le migliori offerte

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino "Tech is in the air", che sarà attivo online e nei negozi fisici fino al 24 Maggio 2020 e propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui monopattini elettrici, bici, ma anche smartwatch, cuffie e prodotti per la mobilità elettrica.

Tra i monopattini elettrici troviamo il Ninebot Segway KickScooter ES1 a 299,99 Euro, rispetto ai 379 Euro di listino, mentre l'Hoverboard i-Bike Balboard passa a 99,99 Euro. In sconto anche la bici elettrica Jeep Fat Bike F20, che passa a 1399 Euro dai precedenti 1599 Euro.

Nel comparto fotografia troviamo la GoPro Max a 499 Euro, ma anche la fotocamera bridge Sony DSC-HX350 Black a 269,99 Euro. La mirrorless Sony Alpha ILCE-7K con obiettivo 28-70mm, invece, è disponibile in sconto ad 899 Euro.

Tra gli indossabili a prezzo ridotto citiamo l'Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa da 44mm, a 569 Euro, ma anche l'Huawei Watch GT2 da 46mm a 179,99 Euro. Huawei Band 2 Pro invece passa a 39,99 Euro, mentre Apple Watch Series 3 da 38mm resta a 239 Euro.

Nella sezione dedicata ai prodotti audio, citiamo l'offerta sulle Bose 700, le cuffie con cancellazione del rumore a padiglione chiuso, che possono essere acquistate a 353 Euro. Riduzione del prezzo anche per le cuffie wireless Sony WI-C310, a 34,99 Euro.