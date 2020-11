Mediaworld, online il volantino del Black Friday: sconti fino al 30 Novembre

Come ampiamente trapelato nella giornata di ieri, Mediaworld lancia oggi il volantino del Black Friday, che sarà disponibile nei negozi ed online fino al 30 Novembre.

Tra gli sconti troviamo iPhone 11 da 128 gigabyte a 649 Euro, rispetto ai 769 Euro di listino, per un risparmio quindi di 120 Euro. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni e viene indicato con disponibilità immediata.

In offerta, come dicevamo ieri, anche l'LG OLED CX da 55 pollici, il TV di LG top di gamma 2020, che viene proposto a 1299 Euro: in questo caso lo sconto è di 400 Euro.

In attesa di scoprire quali saranno gli sconti che proporrà Dyson sul proprio sito web in occasione del Black Friday, Mediaworld propone a prezzo ridotto l'Airwrap, a 449 Euro.

In sconto anche il MacBook Air da 13 pollici, con SSD da 256 gigabyte e processore Intel Core i5, che può essere portato a casa a 1149 Euro, dai 1279 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

Tra le promozioni in copertina troviamo anche il Samsung Galaxy Note20, al super prezzo di 679 Euro, quasi 300 Euro in meno rispetto a quello di listino.

Infine, il Lenovo Ideapad 3 con processore AMD Ryzen 5 3500U, passa a 549 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.