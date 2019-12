Mediaworld, online il volantino di Natale: sconti fino al 24 Dicembre

Mediaworld ha lanciato oggi il volantino di Natale, che sarà attivo fino al 24 Dicembre sia online che nei negozi e propone una miriade di sconti su tantissime categorie di prodotti. Come sempre, invitiamo ad effettuare gli eventuali ordini rapidamente per essere sicuri di ricevere i pacchi entro il 25.

Partiamo dai televisori: l'LG OLED 55E9PLA da 55 pollici OLED è disponibile a 1799 Euro, 1200 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro di listino. In sconto anche il Sony KD65AG8 da 65 pollici passa a 1999 Euro, quasi la metà se si conta che il prezzo proposto in precedenza era di 3499 euro. Tra i TV in offerta troviamo anche il Panasonic TX-55GZ960E da 55 pollici a 1199 Euro, mentre il Samsung UE75RU7090UXZT da 75 pollici può essere acquistato a 999 Euro.

Debutta tra gli sconti per smartphone iPhone 11 da 128GB, a 789 Euro, mentre il modello con 64 gigabyte di memoria interna passa a 759 Euro. iPhone 11 Pro Max da 256GB invece può essere acquistato a 1399 euro.

Fronte indossabili, Fitbit Charge 3 è disponibile a 99,99 Euro, Huawei Watch GT2 Matte Black a 199,99 Euro, mentre il Galaxy Watch di Samsung da 46mm invece passa a 249,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato tramite questo indirizzo: è anche garantita la consegna in 2 giorni con l'opzione express.