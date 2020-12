MediaWorld, OPPO A52 in offerta sotto i 150 euro: Amazon rilancia

In seguito alle classiche offerte giornaliere, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra promozione interessante. Più precisamente, ci addentriamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che la nota catena ha lanciato uno sconto relativo allo smartphone OPPO A52.

Infatti, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 149,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il dispositivo costerebbe 199,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 50 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Stream White e Twilight Black.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online che vendono prodotti tecnologici in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato lo smartphone. Infatti, la nota catena propone OPPO A52 proprio a 149,99 euro tramite il suo sito ufficiale.

Amazon Italia, invece, ha fatto scendere il prezzo del dispositivo a 143,99 euro, ovvero 6 euro in meno rispetto alle offerte di MediaWorld e Unieuro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" per OPPO A52 continua imperterrita, offerta dopo offerta.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete farlo consultando la nostra recensione di OPPO A52 (uscita a luglio 2020).