Mediaworld, al via gli Oppo Days: tanti sconti fino al 18 Febbraio 2022

Mediaworld rilancia oggi il nuovo volantino valido online e nei negozi che porta con se gli "Oppo Days", con una serie di promozioni su smartphone e dispositivi della compagnia asiatica.

Partendo dagli smartphone, segnaliamo l'Oppo Find X3 Lite a 329 Euro, in calo di 170 Euro rispetto ai 499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 16,45 Euro al mese. In offerta anche l'Oppo Find X3 Neo, nella colorazione Galactic Silver, a 549 Euro: in questo caso lo sconto è più corposo se si tiene conto che di listino costa 799,99 Euro, mentre il pagamento a rate è in 20 mensilità da 27,45 Euro al mese. L'Oppo Find A54s, invece, viene proposto a 189,99 Euro, rispetto ai 229,99 Euro imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche l'Oppo Reno6 5G da 128 gigabyte, a 419 Euro, in calo rispetto ai 499 Euro di listino.

Tra i prodotti indossabili, segnaliamo la promozione sull'Oppo Band a 29,99 Euro, in calo di 20 Euro rispetto ai 49,99 Euro di listino, mentre l'Oppo Enco W12 passa a 29,99 Euro: in quest'ultimo caso la riduzione è di 30 Euro poichè di listino ha un prezzo di 59,99 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili a prezzo ridotto può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.