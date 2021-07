MediaWorld, OPPO Reno4 Z in offerta a 159 euro in meno del solito

Non ci sono solamente le promozioni dell'iniziativa "FPS al Massimo" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata allo smartphone OPPO Reno4 Z.

Più precisamente, il succitato dispositivo, in questo caso "brandizzato" Vodafone, viene venduto a 239,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 399 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 159,01 euro. Ricordiamo che questo smartphone dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché del supporto al 5G.

In ogni caso, fate attenzione al fatto che la promozione rimarrà attiva per tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, l'offerta rientra nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 28 luglio 2021. Tuttavia, in realtà il dispositivo è al centro di vari sconti anche per quel che riguarda gli altri principali store online. Scendendo ulteriormente nel dettaglio, Unieuro propone questo modello a 279 euro. Non male inoltre la proposta dei rivenditori di Amazon Italia, che vendono lo smartphone a 227,90 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" sul prodotto, che può rappresentare una soluzione interessante per chi sta cercando un dispositivo low cost che supporti il 5G.