MediaWorld, ottime offerte per poche ore su smart TV Samsung e Galaxy Z Flip

MediaWorld continua a proporre, assieme alle offerte del Red Weekend, anche alcune promozioni interessanti su smart TV e smartphone a marchio Samsung fino a questa sera, per cali anche pari a 600 Euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo quali sono i modelli coinvolti nell’iniziativa Solo per Oggi.

Partiamo con uno degli sconti che potrebbe interessarvi maggiormente, ovvero il calo da 1399 Euro a 899 Euro dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip. Si tratta di un foldable con display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici ed esterno Super AMOLED da 1,1 pollici, 256 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 865+ con modem 5G incluso, batteria da 3300 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori (12MP Dual Pixel + 12MP ultra grandangolare) e uno anteriore da 10 megapixel.

Segue dunque il televisore Samsung QLED QE43LS01TAUXZT, dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare, HDR 10+ / HLG, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen OS. Il prezzo scontato è pari a 949 Euro, contro i 999 Euro di listino.

Infine, sconto più interessante per quanto riguarda i televisori riguarda il modello Samsung QLED QE82Q70RATXZT, dotato in questo caso di pannello QLED Ultra HD 4K da 82 pollici, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, Quantum HDR 1000 lato video e sempre sistema operativo proprietario Tizen OS. In questo caso si parla di uno sconto da 2999 Euro a 2399 Euro.

Sempre da MediaWorld potete trovare anche 3 notebook da gaming con scheda video RTX 3060 in offerta, in occasione dell’iniziativa Mega Sconti.