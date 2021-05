MediaWorld, ottimi sconti su smartphone Samsung e Xiaomi ancora per poche ore

Mentre stanno per concludersi i Mega Sconti di maggio 2021, MediaWorld propone anche la consueta serie di sconti Solo per il Weekend, che dureranno però ancora poche ore. Per questo motivo, ora vi parleremo di tre smartphone in promozione a cifre particolarmente interessanti, per marchi come Xiaomi e Samsung.

Il primo smartphone che segnaliamo è il modello Xiaomi Redmi Note 8 Pro dotato di schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca troviamo la CPU Mediatek Helio G90t assieme a 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile tramite microSD, batteria da 4500 mAh e comparto quad-camera posteriore (64MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) assieme a un singolo sensore selfie da 20MP, il tutto a 189,99 Euro al posto di 299,99 Euro.

In alternativa è possibile anche acquistare il modello Samsung Galaxy A21s disponibile a 199,99 Euro al posto dei 219,99 Euro di listino. Nella scheda tecnica figura il chip Exynos 850 octa-core da 2.0 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile a 512 GB con microSD, per una batteria da 5000 mAh e comparto fotocamera formato da quattro sensori sul retro (48MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 2MP profondità + 2MP macro) e una lente anteriore da 13MP. Il display, infine, è un TFT HD+ da 6,5 pollici.

Dulcis in fundo MediaWorld propone anche lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone, dotato di schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, processore proprietario Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz, 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM, una batteria da 4000 mAh e tre sensori a comporre il setup fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo + 12MP Dual Pixel + 12MP ultra-grandangolare), assieme a uno singolo frontale da 10MP. In questo caso si parla di 699 Euro, contro gli 879 di listino.

