MediaWorld Outlet: sconto di 1100 euro su uno Smart TV Neo QLED Samsung

Non ci sono solamente le offerte legate al nuovo volantino MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia. Infatti, la nota catena ha avviato un buon numero di iniziative promozionali in questo ambito, tra cui rientra un'offerta legata a uno Smart TV Neo QLED di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE65QN95BATXZT viene ora proposto a un costo pari a 2.499 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo consigliato dal produttore ammonterebbe a 3.599 dollari. Essenzialmente, dunque, si fa riferimento a uno sconto di 1.100 euro, a calcoli fatti.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per più di qualcuno. Certo, l'iniziativa MediaWorld Outlet, in cui rientra quest'offerta, non mette esattamente in sconto i modelli più recenti (in questo caso si tratta di un televisore legato al 2022), ma viene proposta anche la consegna gratuita online e il possibile risparmio risulta consistente.

In ogni caso, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche di Samsung QE65QN95BATXZT, fa capolino un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart del caso, come potreste voler approfondire ulteriormente direttamente tramite il sito Web ufficiale di Samsung.