Mediaworld, partono gli HP Days: sconti su computer ed accessori da gaming

A fianco del volantino della festa della donna, Mediaworld ha lanciato anche i nuovi HP Days validi sia online che nei negozi fisici fino al prossimo 8 marzo, che permettono di acquistare a prezzi scontati tanti computer, accessori per la smart home e PC da gaming.

Partendo proprio dai PC da gaming ed i relativi accessori, il monitor HP Omen da 25 pollici può essere acquistato a 179,99 Euro, rispetto ai 249,99 Euro di listino, mentre il mouse HP Elite Presenter passa a 40,59 Euro, per un risparmio di 17 Euro rispetto al prezzo di listino. In sconto troviamo anche la tastiera HP Omen Sequencer, a 72,09 Euro, mentre le cuffie da gaming HP Omen Mindframe passano a 118,99 Euro. Per quanto riguarda i PC, invece, l'HP Omen 15-DH0025NL è disponibile a 1439,20 Euro.

Tra gli altri prodotti, segnaliamo l'offerta sull'All in One da 27 pollici, a 999 Euro. Tra gli sconti anche l'HP 27F, un monitor da 27 pollici che può essere acquistato a 129,99 Euro rispetto ai 179,99 Euro di listino, mentre l'HP 32S da 32 pollici passa a 189,99 Euro.

In sconto troviamo anche la stampante laser MFP 137FNW, a 99,99 Euro rispetto ai 169,99 Euro.

Per qualche motivo nel volantino c'è anche l'SSD Samsung 860 EVO da 2,5 pollici ed 1 terabyte di memoria a 169,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.