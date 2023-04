Da Mediaworld partono gli LG Days: lo sconto raddoppia sui TV OLED!

Nuova iniziativa promozionale lanciata in giornata odierna da Mediaworld. Fino al 2 maggio 2023 vanno in scena gli LG Days, che permettono di godere di sconti molto interessanti su tanti televisori del marchio asiatico.

Il funzionamento è molto semplice: per ogni pollice del TV verrà applicato nel carrello 1 Euro per i TV UHD e LED. Per i TV OLED, invece, la riduzione raddoppia a 2 Euro a pollice.

Rispettivamente, lo sconto massimo può raggiungere 86 Euro per i TV UHD e LED e 166 Euro per gli OLED. Nella pagina dedicata leggiamo che sono esclusi dalla promozione i prodotti con il codice identificato 172920 (LG NanoCell 55NANO766QA 2022 TV LED) e 172821 (LG UHD 4K 50UQ75006LF 2022 TV LED).

Tra i TV UHD e LED in sconto, troviamo l'LG 32LQ63006LA da 32 pollici, ma anche il 55UQ75006LF 2022 da 55 pollici, oltre che il 55QNED826QB.

Per quanto riguarda gli OLED, invece, possono godere dello sconto di 2 Euro a pollice il 55CS6LA da 55 pollici, ma anche l'OLED65CS6LA da 65 pollici. Mediaworld sottolinea come le riduzioni siano visibili direttamente nel carrello al momento del pagamento.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo, ed i prezzi mostrati non sono ancora scontati.