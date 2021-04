Da Mediaworld partono i Mega Sconti di Maggio 2021: offerte su TV, smartphone e PC

Mediaworld annuncia oggi il lancio dei Mega Sconti di Maggio 2021, che scadranno il 2 del prossimo mese e proporranno tanti sconti su varie categorie di prodotti legati all'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone e PC.

Partendo proprio dai TV, il Sony KD55XH8077 da 55 pollici può essere acquistato a 719,20 Euro, il 20% in meno rispetto agli 899 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Sony OLED KD77AG9 da 77 pollici, a 3199 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è del 27% rispetto ai 4399 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung QLED, invece, segnaliamo la promozione sul QE75Q950TSTXZT da 75 pollici, che passa a 4239 Euro, con una riduzione del 47% rispetto ai 7999 Euro di listino. Interessante anche lo sconto proposto sul QE82Q800TATXZT da 82 pollici, che è disponibile a 4049,10 Euro. Fronte Panasonic, citiamo il TX-65HX900E da 65 pollici a 959,20 Euro.

Tra i PC, l'HP Pavilion 13-BB0006NL con Intel Core i5-11356G7, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, con schermo da 13,3 pollici WLED Full HD può essere acquistato a 679,15 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo l'offerta sul Samsung Galaxy S20+ 4G a 699 Euro, mentre sull'Oppo A9 2020 viene proposto uno sconto del 25% a 172,49 Euro.