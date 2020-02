Mediaworld, partono gli sconti del weekend: offerte anche su TV ed iPhone 11

Dopo gli sconti di ieri 14 Febbraio, Mediaworld ha lanciato le promozioni per il weekend, che termineranno alle 23:59 di domani, 16 Febbraio. Tra le offerte troviamo anche diversi prodotti molto interessanti, tra cui iPhone 11, TV, monitor e PC.

L'iPhone 11 da 64 gigabyte nella colorazione (PRODUCT)Red è disponibile a 779 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino. Piatto forte del fine settimana però sono i televisori. Interessante anche la promozione sull'iPhone 11 Pro da 512 gigabyte, a 1479 Euro.

Il Samsung UE50RU7170UXZT da 50 pollici passa a 369 Euro, rispetto ai 499 euro di listino, entre il Sony KDL32WE615 da 32 pollici è disponibile a 289,99 Euro, per un risparmio di 110 Euro. Salendo di fascia troviamo anche il TV Sony KD55XG7077 a 499 Euro, mentre il Sony KD65AG9 da 65 pollici passa da 3699 a 2799 euro. Per quanto riguarda Panasonic, invece, in sconto è disponibile anche la TX-65GZ960E da 65 pollici a 2199 Euro, per un risparmio di 800 Euro dai 2999 euro proposti in precedenza.

Per coloro che sono alla ricerca di un monitor, invece, è disponibile l'HP Omen X 25 a 639 Euro, mentre il Lenovo L27I-28 passa a 152,99 Euro.

Fronte PC, invece, l'ASUS ROG Zepgyrus S da gaming è disponibile a 2888 Euro.