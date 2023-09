Mediaworld, partono gli XDays fino al 22 Settembre: tanti sconti solo online

Mediaworld lancia in giornata odierna gli XDays che fino al 22 Settembre 2023 propongono un’ampia gamma di prodotti tech a prezzi scontati. Le promozioni sono disponibili esclusivamente online, vediamo quali sono i più interessanti.

Il laptop MSI Stealth 15M da 15,6 pollici con processore Intel, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte è disponibile a 1099 Euro, 100 Euro in meno dai 1199 Euro di listino, con un risparmio pari all’8%. Sempre fronte notebook, è interessante anche la promozione sull’MSI Katana GF76 da 17,3 pollici con processore Intel, NVIDIA GeForce RTX 3050, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile ad 899 Euro, il 10% in meno dai 999 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’iPad Mini 2021 da 8,3 pollici nella configurazione WiFi Only e 64Gb di storage a 599,99 Euro, dai 659 Euro di listino.

Nel comparto TV, audio ed home cinema invece segnaliamo il TV Sony XR65X95L da 65 pollici a 2799 Euro, ma anche il Sony XR85X90L da 85 pollici a 3199 Euro. Interessante anche la soundbar Samsung HW-S801B/ZF a 399 Euro, dai 499,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata.

