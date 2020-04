Mediaworld, partono gli XDays: i migliori sconti su notebook e tablet

Partono oggi gli X-Days di Mediaworld, che saranno disponibili fino al prossimo 7 Maggio 2020 solo online. Tra le offerte più corpose troviamo tanti tablet e notebook in offerta, tra cui anche MacBook ed iPad. Vediamo insieme quali sono i migliori sconti.

Il MacBook Air da 13 pollici, con SSD da 256GB, processore Intel Core i3 ed 8GB di RAM può essere acquistato a 1199 Euro, rispetto ai 1229 Euro di listino. Il notebook è disponibile nella colorazione Gold, Silver e Space Grey, e si tratta del modello 2020.

Sempre restando in ambito Apple, negli X-Days Mediaworld propone anche l'iPad Pro da 11 pollici del 2018, WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna, a 699 Euro, per un risparmio di 200 Euro se si confronta al prezzo di listino.

Tra gli altri laptop e tablet citiamo l'Acer Aspire 3 con processore Intel Core i5, display da 15,6 pollici, SSD da 512GB, 8GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeFoce MX230 con 2GB dedicati a 649 Euro, mentre l'ASUS VivoBook con CPU i7, GPU NVIDIA GeFoce MX330 con 2GB dedicati, 16GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto ad 849 Euro, 100 in meno rispetto al prezzo precedente.

L'Huawei MediaPad T5 10 WiFi Only invece può essere acquistato a 179,99 Euro, mentre il Lenovo Tab M10 passa a 149,99 Euro.