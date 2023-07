Mediaworld, partono gli XDays Solo Online: sconti fino al 12 Luglio 2023

Mediaworld dà oggi il via agli XDays, la nuova iniziativa promozionale che fino al 12 Luglio 2023 propone un’ampia gamma di prodotti in offerta legati all’elettronica ed informatica. Le offerte sono disponibili solo online, ma vediamo di cosa si tratta.

La fotocamera mirrorless Sony ILCE-7M2K è disponibile a 1058,99 Euro, con consegna garantita tra il 6 ed il 10 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna ed il ritiro gratuito in negozio dal 10 Luglio 2023.

In sconto troviamo anche la soundbar Sony HTG700 a 269,99 Euro a 3.1 canali, oltre che le cuffie wireless over ear senza cavo Sony WHXB910NB che sono disponibili in offerta a 144,99 Euro. In sconto segnaliamo anche gli auricolari Sony WIC310L in ear che possono essere acquistati a soli 24,99 Euro.

Sempre fronte audio video, l’amplificatore finale Yamaha A-S201 viene proposto a 199 Euro: a livello tecnico è a due canali con uscita audio analogica. Il giradischi Sony PLSX310BT è invece disponibile a 259,99 Euro, mentre la soundbar + soundwoofer Samsung HW-B50/ZF passa a 199 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione e pagamenti rateali vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.