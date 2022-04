Mediaworld: a Pasqua sconti su MacBook e TV LG OLED da 55 pollici

Anche a Pasqua, non si fermano gli sconti di Mediaworld. Nell’ambito delle promozioni “Solo Per il Weekend”, la catena di distribuzione propone una serie di offerte solo online, con consegna gratuita e possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte e chip M1 con CPU 8-Core e GPU 8-core, viene proposto al prezzo di 1199 Euro, in calo rispetto ai 1429 Euro di listino. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate in venti mensilità da 59,95 Euro al mese, e garantisce la consegna a casa entro venerdì 22 Aprile 2022 a costo zero, così come il ritiro in negozio è gratuito.

Tra gli altri laptop in offerta segnaliamo anche l’MSI GP66 Leopard con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte, che viene proposto a 1799 Euro, in calo di 700 Euro rispetto ai 2499 Euro di listino.

Per quanto riguarda i televisori, invece, è interessante anche la promozione sull’LG OLED 55G1 da 55 pollici, che è disponibile a 1474 Euro, in calo rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre l’LG OLED 48A1 da 48 pollici cala a 799 Euro, dai 1329 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.